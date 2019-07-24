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"Кровь повсюду": в Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку

12:09, 24 июля 2019
Происшествия
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Мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой проживала его дочь / "Информатор"

Об этом сообщает "Информатор". 

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Искать девушку начал ее отец из-за того что та перестала выходить на связь с 12:00 23 июля.

Мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой проживала его дочь. Подойдя к двери, он увидел открытую дверь и следы крови. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили тело девушки на полу в луже крови. На ней лежал нож.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

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Теги: #Киев#убийствопогода в Киеве