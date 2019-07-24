"Кровь повсюду": в Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку
12:09, 24 июля 2019Происшествия
74 0
Искать девушку начал ее отец из-за того что та перестала выходить на связь с 12:00 23 июля.
Мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой проживала его дочь / "Информатор"
В Голосеевском районе Киева убили 18-летнюю девушку. Ее тело нашли в квартире по улице Ломоносова.
Об этом сообщает "Информатор".
Читайте такжеНа Одесщине пенсионер изнасиловал 9-летнего мальчика
Искать девушку начал ее отец из-за того что та перестала выходить на связь с 12:00 23 июля.
Мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой проживала его дочь. Подойдя к двери, он увидел открытую дверь и следы крови. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили тело девушки на полу в луже крови. На ней лежал нож.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter