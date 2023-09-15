Она будет находиться в течение двух месяцев под ночным домашним арестом.

23-летней женщине, которая была в автомобиле мужчины, застреленного патрульным 29 августа в Днепре, избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Соответствующее решение сегодня принял Бабушкинский райсуд Днепра, сообщает Суспильне.

В суде прокурор ходатайствовал об избрании подозреваемой в сопротивлении полицейскому меры пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 20:00 до 08:00). Женщина же попросила отпустить ее под личное обязательство, поскольку не собирается уклоняться от следствия.

"Скрываться от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", - сказала подозреваемая.

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Женщина также рассказала, что во время инцидента патрульный не предоставил ей свое удостоверение. И отметила, что бежать после того, как остановили машину, она не собиралась.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00 на 60 суток.

Убийство патрульным мужчины в Днепре - детали

29 августа в Днепре патрульные из-за нарушения правил дорожного движения остановили автомобиль Jaguar. В нем находились 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей. Между полицейскими и теми, кто был в авто, возник конфликт. Мужчина оскорблял патрульную, ударил ее, а затем набросился на правоохранителя. В это время женщина, которая была с ним в автомобиле, держала полицейскую, чтобы та не пошла на помощь коллеге. Полицейский выстрелил в мужчину, тот скончался на месте происшествия.

По данным СМИ, женщиной, которая была в салоне автомобиля, является 23-летняя Татьяна Патинка из пгт Петриковка Днепропетровской области. Ее называют любовницей погибшего. 12 сентября женщине сообщили о подозрении за сопротивление полицейскому.

Патрульному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

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