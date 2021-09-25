Полиция инцидент пока не комментировала.

Водитель "Toyota Camry" въехала в забор охранной территории в Конча-Заспе. В соцсети пишут, что это может быть президентская резиденция.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо в Facebook.

Как рассказали свидетели, женщина двигалась в направлении Киева, и, как утверждала, уснула за рулем.

Авто выехало на зеленую зону и врезалось в забор территории, которая, предположительно, охраняется управлением госохраны.

В результате столкновения пострадали лишь автомобиль и ограждение. Сама женщина осталась невредимой.

Читайте такжеВ Киевской области нашли повешенным мужчину, который исчез еще в июнеПолиция инцидент пока не комментировала.

Как писал УНИАН, под Одессой произошло ДТП с полицейскими: пять пострадавших, в том числе 6-летний мальчик. Предварительно известно, что автомобиль Citroën столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения травмы получили все пассажиры и водитель Citroën.

Кроме того, в столице прямо во время движения загорелся легковой автомобиль – водителю не удалось потушить огонь самостоятельно.

Также во Львове двое мужчин пытались ограбить 20-летнюю попутчицу, которая села к ним в авто, чтобы доехать во Львовскую область. Подозреваемых уже задержали. Сама же девушка открыла дверцу и на ходу выпрыгнула из машины.

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Автор: Виолетта Орлова