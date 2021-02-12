Причина пожара пока не установлена / скриншот из видео
В ночь на пятницу, 12 февраля в Киеве, в Конча-Заспе произошел серьезный пожар.
Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".
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"Серьезный пожар произошел сегодня ночью в Конча-Заспе. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в подписи к видео.
Согласно предоставленным данным, причина пожара пока не установлена. Количество пострадавших в результате инцидента также не известно.
Внимание! В видео содержится ненормативная лексика!
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