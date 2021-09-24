Подозреваемых уже задержали. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Двое мужчин пытались ограбить 20-летнюю попутчицу, которая села к ним в авто, чтобы доехать во Львовскую область. Подозреваемых уже задержали.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушка пыталась доехать из Ивано-Франковска во Львовскую область, но вместо маршрутки остановила попутку. Водитель согласился подвезти девушку за умеренную плату.

Проехав большую часть пути, пассажир авто, который сидел рядом с водителем, внезапно направил на девушку предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать деньги и мобильный телефон. Девушка открыла дверцу и на ходу выпрыгнула из машины. При этом авто развернулось и поехало в обратном направлении.

Это все увидел прохожий, который успокоил перепуганную девушку и вызвал полицию. Злоумышленников задержали. За разбой им грозит до 10 лет тюрьмы.

"Несмотря на то, что подозреваемые пытались скрыться, после преследования авто остановили. Задержанными оказались жители Ивано-Франковской области 17 и 22 лет. Младший их них уже был ранее судим", - сообщили в полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области неизвестные украли 300 тысяч долларов из автомобиля на автозаправочной станции.

Автор: Анастасия Горбачева