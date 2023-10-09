Чиновник принял форму для теробороны втрое меньше чем было в накладной.

В Херсонской области чиновник на миллионы гривен "просчитался" с берцами и штанами, которые власть покупала для военнослужащих. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, событие произошло после деоккупации Правобережья. Тогда местные власти решили приобрести необходимую одежду для военнослужащих. Заказ обмундирования поручили тогдашнему директору Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.

"В последние дни декабря прошлого года 38-летний чиновник подписал акт приемки части заказанного товара - брюк ветровологических защитных зимних и ботинок с высокими берцами. Но установлено, что фактическое количество полученной одежды было значительно меньше указанного в накладной. Поэтому общая сумма, которую переплатили фирме-поставщику, составила почти 2,3 миллиона гривен", - рассказали правоохранители.

Видео дня

Мужчине инкриминировано преступление по части 2 статьи 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит 5 лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, чиновник не обеспечил надлежащий контроль при приеме формы для военнослужащих территориальной обороны. Взамен он получил от поставщика почти в три раза меньше штанов и берцев, чем было указано в расходной накладной.

Схемы украинских чиновников - последние новости

В Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки разоблачили схему выдачи "белых билетов", которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации. В частности, военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста, а его основными клиентами были местные депутаты и их приближенный круг. По данным следствия, за 12 тысяч долларов таким уклонистам придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для службы в армии, впоследствии их снимали с воинского учета.

Правоохранители задержали фигурантку-начальницу одного из управлений органов местного самоуправления и сотрудника районного военкомата во время получения "гонорара" за от очередного клиента.

Вас также могут заинтересовать новости: