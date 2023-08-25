Резников пообещал предоставить "все документы, доказательства, факты и материалы", касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден.

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что если обвинения в закупки летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку.

"Я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке", - сказал он в комментарии NV.

В противном случае, по предложенному министром обороны пари, народный депутат Анастасия Радина должна сложить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить заниматься журналистикой.

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Арбитрами в этом Пари Алексей Резников приглашает Комитет по депутатской этике ВРУ и комиссию журналистской этики, а наблюдателями - редакции украинских изданий.

Резников пообещал предоставить "все документы, доказательства, факты и материалы", касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден.

25 августа издание "Украинская правда" опубликовало расследование, в котором говорится о том, что осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку одежды для ВСУ. По дороге куртки из летних стали зимними и подорожали втрое. В то время одним из владельцев фирмы был племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

"Одним из владельцев турецкой компании, которая получила 30 миллионов долларов от Министерства обороны, и от которой ведомство взамен получило 180 тысяч летних курток вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости, был племянник народного депутата президентской фракции "Слуга народа". Депутата, который входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - говорится в расследовании.

Скандалы с закупками в Минобороны

Ранее в в расследовании ZN.UA говорилось, что Минобороны Украины закупило куртки и шлемы для ВСУ по цене, завышенной в 3 раза. Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой "Vector avia hava araçlari" на поставку зимней одежды. По данным источников издания, эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн долл. и 202 тыс. штанов на 13 млн долл.

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