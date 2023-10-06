Задержали чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП во время получения "гонорара" от очередного клиента.

В Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки разоблачили схему выдачи "белых билетов", которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.

"Военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц", - сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, за 12 тысяч долларов "элитным уклонистам" придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать их с воинского учета.

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По данным следствия, помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК – начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесской области. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию. Детективы зафиксировали, как по такой схеме "помогли" по меньшей мере десятку вип-уклонистам стать непригодными для военной службы.

"5 октября работники ГБР задержали чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП во время получения 12 тысяч долларов за услугу от очередного клиента", - добавили в ГБР.

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг причастных к сделке лиц среди должностных лиц Одесского РТЦК и СП.

Задержанным сообщено о подозрении в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

По данными Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Украины, речь идет об инструкторе управления одного из отделов Одесского РТЦК и СП, а также начальнице управления сельского совета.

По данным следствия, в августе 2023 года, сержант, действуя по сговору с неустановленными сейчас должностными лицами военкомата, организовал схему снятия с воинского учета граждан Украины призывного возраста.

"С целью сокрытия своей противоправной деятельности, в роли пособницы он привлек ранее знакомую начальницу управления сельского совета", - рассказали в прокуратуре.

Борьба с уклонением от мобилизации

Как сообщал УНИАН, в Белгород-Днестровском районе Одесской области ликвидирована масштабная схему уклонения от мобилизации. На сделке разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий, которое действовало в составе преступной группы.

За деньги чиновники "помогали" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. Тогда подозрения получили даже "клиенты", стремившиеся откосить от армии.

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