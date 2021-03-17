У подозреваемого изъяли мобильный телефон, с которого он звонил в полицию.

В Одессе разоблачен мужчина, сделавший ложное сообщение о минировании автомобильной стоянки.

Читайте такжеВ Киеве "минировали" цирк и Министерство культуры - неизвестный требовал уволить директораКак проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области

6 марта около 19:00 в дежурную часть территориального отдела полиции поступило анонимное сообщение о минировании одной из автомобильных стоянок на улице Генерала Бочарова (Суворовский район).

На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые в ходе проверки каких-либо взрывных устройств и веществ не обнаружили.

Отмечается, что полицейские оперативно установили личность человека, сделавшего ложное сообщение. Им оказался 37-летний житель Суворовского района.

По словам мужчины, таким образом он пытался привлечь внимание к рядом расположенному магазину, в котором, по его мнению, продают несвежие продукты.

«Я увидел торговлю рыбой. Мы немножко поругались, вызвали полицию... Устал ссориться с продавцом, владельцем торговой точки, сели – выпили немножко вискаря. Ну, и прохожий мне сказал: «говорят, что у тебя есть граната». Я позвонил и сказал, что у меня есть граната», - заявил он на обнародованном полицией видео.

У подозреваемого изъяли мобильный телефон, с которого он звонил в полицию.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан и повреждения объекта собственности следователи начали производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Авторы: Катерина Шварц, Лариса Козовая