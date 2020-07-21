Заминирован не только автобус: обнародована запись разговора с луцким террористом (видео)

Преступник через родственников требует, чтобы его требования передали журналистам.

Вооруженный мужчина, который захватил автобус с людьми, передал свои требования журналистам. Кроме того, он заявил, что заминирован не только автобус. Кроме того, взрывчатка заложена где-то в Луцке.

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Как сообщает «Украинская правда», аудиозапись разговора передал журналистам сын одной из заложниц.

Женщина в телефонном разговоре попросила сына связаться с изданием "Цензор", чтобы больше журналистов прибыли на место происшествия и освещали его. Затем она передала трубку террористу. Последний назвал свои условия:

"Я извиняюсь, что твоя мама здесь оказалась со мной – но такая уж произошла ситуация. Сейчас я на вайбер твоей мамы сбрасываю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов – и сбрасываешь им по почте, по телефонам. Требования тебе мама передаст.

Объяснишь ситуацию, что в Луцке захвачен автобус, полный людей, короче. Заминировано все, в автобусе куча взрывчатки, автоматического оружия. Кроме того, мина есть в Луцке, заложена отдельно", - отметил террорист.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По имеющейся информации, в заложниках у террористов находятся около 20 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети.

Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

В Нацполиции сообщили, что мужчина имеет психические расстройства и недавно состоял на учете у психиатра.

По информации СМИ, луцкого террориста, захватившего автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

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