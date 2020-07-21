Захват заложников в Луцке никак не связан со взрывом в Киеве – МВД

Вблизи станции метро «Минская» взрывотехники утром изъяли и обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Захват заложников в Луцке не связан с обнаружением взрывчатки в Киеве и взрывом возле станции метро "Минская".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в Луцке. отвечая на вопрос журналистов, связаны ли события в Киеве и в Луцке.

"У нас каждый день где-то находят взрывчатку. Находят какое-то оружие. Это не имеет отношения к этому", - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, утром в столице из-за сообщения о заминировании взрывотехники проверяли киоски возле станции метрополитена «Минская».

Правоохранители сообщили, что взрывотехники обнаружили подозрительную коробку, ее обезвредили на месте путем подрыва, остатки изъяты на экспертизу.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в ходе проверки территории вблизи ст. метро «Минская» были изъяты и обезврежены два самодельных взрывных устройства.

Кроме того, позже полиция получила анонимные сообщения о минировании здания Киевского апелляционного суда и торгового центра «Ocean Plaza». Продолжается проверка этих объектов.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По информации СБУ, в заложниках у мужчины находятся около 10 человек.

Террорист из Луцка: что о нем известно

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

По информации СМИ, луцкого террориста, который захватил автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

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