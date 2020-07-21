"Там моя жена": в Луцке мужчина пытался приблизиться к захваченному автобусу
В Луцке мужчина пытался приблизиться к месту, где находится захваченный террористом автобус, но был остановлен правоохранителями.
Об этом сообщает Вісник.
Правоохранители заломили руки мужчине, который пытался приблизиться к месту инцидента. Он кричал: «Не трогайте меня, там моя жена».
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После этого с мужчиной начали общаться психологи.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами. В области введен оперативный план "Заложник", СБУ введен план "Бумеранг".
Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр города перекрыт полицией.
Известно, что мужчина высказывал возмущения существующей системой в Украине, отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.
Около 20:40 Антон Геращенко заявил об освобождении первых трёх заложников в Луцке. Это пожилая женщина, подросток и молодая девушка
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