"Там моя жена": в Луцке мужчина пытался приблизиться к захваченному автобусу

Правоохранители заломили руки мужчине, который пытался приблизиться к месту инцидента.

В Луцке мужчина пытался приблизиться к месту, где находится захваченный террористом автобус, но был остановлен правоохранителями.

Об этом сообщает Вісник.

Правоохранители заломили руки мужчине, который пытался приблизиться к месту инцидента. Он кричал: «Не трогайте меня, там моя жена».

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После этого с мужчиной начали общаться психологи.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами. В области введен оперативный план "Заложник", СБУ введен план "Бумеранг".

Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр города перекрыт полицией.

Известно, что мужчина высказывал возмущения существующей системой в Украине, отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

Около 20:40 Антон Геращенко заявил об освобождении первых трёх заложников в Луцке. Это пожилая женщина, подросток и молодая девушка

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