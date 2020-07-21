Есть раненый: луцкий террорист сообщил, что заложники находятся в плохом состоянии - СМИ

Мужчина сообщил, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Луцкий террорист Максим Кривош в разговоре с журналистами телеканала НТА заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии.

Среди них есть раненый, беременная женщина и ребенок, передает НВ.

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Как сообщается, террорист сказал журналистам, что отпустит заложников, когда выполнятся его требования. По его словам, «чем больше было бы камер», тем быстрее бы его требования выполнили.

«Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок», — ответил он журналистам.

Кривошей добавил, что «ни один г***он» из тех, кого он перечислил, не выложил видеообращение, как он того требовал.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами.

В области введен оперативный план "Заложник", СБУ введен план "Бумеранг". Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр города перекрыт полицией.

Известно, что мужчина высказывал возмущения существующей системой в Украине", отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Сведений о пострадавших пока нет.

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