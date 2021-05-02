Неисключено, что погибшую могли изнасиловать.

В Полтавской области расследуют смерть 17-летней девушки. Тело несовершеннолетней нашли 30 апреля возле села Бреусовка, Козельщинской территориальной общины.

Об этом сообщили в полиции в Полтавской области.

По версии следствия, 17-летняя девушка вечером 29 апреля отдыхала в компании своих знакомых, употребляя вместе с ними спиртные напитки.

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«В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом Кременчугского бюро СМЭ указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии», — говорится в сообщении.

На данный момент проверяется версия об изнасиловании девушки.

Подолжаются следственные действия и назначен ряд экспертиз.

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Автор: Катерина Шварц