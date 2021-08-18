Медики, которых вызвали на место происшествия, пытались реанимировать мужчин, но констатировали их смерть.

26-летний Влад и 28-летний Евгений погибли в озере на базе отдыха под Черниговом, где компания, в которой они работали, организовала корпоратив.

О подробностях трагедии говорится в материале Обозреватель.

Вместе с сотрудниками IT-компании были и их семьи, поэтому гибель мужчин произошла на глазах у родных.

Как рассказала гендиректор компании, в день трагедии работники уже собирали вещи и отправлялись по домам. Перед отъездом отдельные семьи решили напоследок погулять по территории.

Читайте также"Есть следы от удара": депутат из Кривого Рога раскрыла новые детали о смерти мэра ПавловаУ озера женщина заметила 26-летнего Влада с семьей, именно в то время услышали крики, что Владу стало плохо в воде. Тогда его друг Евгений поспешил на помощь, но резко упал.

"У него были судороги, и он мгновенно потерял сознание. Когда они падали в обморок, оба издали очень неестественный крик. Кто-то закричал, что там ток, и чтобы немедленно все вышли из воды. Это было ужасно! Они оба погибли у нас на глазах. Там была и жена Влада, Катя, она тоже все это видела. А потом прибежал брат Жени, но было уже поздно", – пояснила гендиректор.

Другой сотрудник компании, который стал очевидцем трагедии, добавил, что у мужчин было странное сокращение мышц, и компания отдыхающих догадалась, что в воде был ток.

Тела погибших извлекали деревянным веслом, поскольку охранник базы боялся брать алюминиевый сачок. Медики, которых вызвали на место происшествия, пытались реанимировать мужчин, но констатировали их смерть.

Друзья погибших предполагают, что ток в озере мог появиться из-за неправильно установленного насоса для искусственного водопада.

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Автор: Иван Бойко