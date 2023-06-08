Бывшие руководители колонии создали преступную организацию. В течение 2016-2021 годов ее участники с целью вымогательства денег систематически пытали заключенных.

Офис Генерального прокурора сообщил о задержании бывшего начальника и первого заместителя Бердянской исправительной колонии №77, которым инкриминируют создание и руководство преступной организацией, пытки заключенных исправительного учреждения и вымогательство (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По информации прокуроров, сейчас задержанным сообщено о подозрении. "Бывшие руководители колонии создали преступную организацию. В течение 2016-2021 годов ее участники с целью вымогательства средств систематически пытали заключенных. По указанию руководителей преступной организации исполнители применяли к осужденным различные методы пыток. Они заматывали их в мокрый матрас и доводили до состояния удушения, зажимая лицо. Также наносили удары пластиковой или деревянной палкой по стопам, ягодицам, отбивали фаланги пальцев рук. Наносили удары кулаком в область позвонков шеи, от которых пострадавшие на мгновение теряли координацию или вообще сознание... Еще одним видом пыток было занесение под ногти грибковых инфекций загрязненной швейной иглой", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что также они практиковали другое жестокое обращение. При этом они требовали от членов семей потерпевших средства за избежание таких пыток.

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"Деньги, как правило, поступали на банковские карты родственников дневальных и старших дневальных. Они потом их снимали и наличными передавали в посылках в колонию", - установили следователи.

Обращается внимание, что ранее в этом производстве привлечены к ответственности 5 осужденных, которые входили в состав преступной организации. Во исполнение указаний руководства колонии они были исполнителями-пытали и требовали средства у других заключенных.

История с пытками в колонии на Запорожье

Еще в 2021 году ОГПУ сообщало, что в Запорожской области в ходе медицинского осмотра 72 осужденных в Бердянской исправительной колонии №77 выявлены многочисленные кожные заболевания у 29 осужденных, которых начали лечить только после вмешательства прокурора.

Еще раньше, в 2020 году о вымогательстве денег и пытках заключенных в колонии № 77 (Бердянск) заявил член Общественного совета при Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Олег Чуприна. По его словам, "там на конвейер поставлено вымогательство денег", осужденных бьют по пятам трубами и требуют деньги у родственников.

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