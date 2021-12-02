Женщина не признала свою вину в суде, хотя и навестила мальчика в больнице.

Детское развлечение в снежки в Черкасской области закончилось судом. Ответчицей по делу была женщина, избившая школьника, который якобы закидал снежками ее дочь.

Об этом говорится в материалах судебного решения.

Что разозлило женщину

Инцидент произошел в городе Шпола Черкасской области. По материалам следствия, дочь ответчицы вернулась из школы в слезах и сообщила, что недалеко от дома старшеклассники забросали ее снежками.

Женщина немедленно пошла разбираться с обидчиками дочери. Она увидела компанию подростков 10-13 лет, подошла и спросила, кто из ребят забросал снежками ее ребенка. Однако напуганные школьники разбежались. Остался лишь один школьник. Именно на него женщина и набросилась и несколько раз ударила.

Она нанесла ребенку удары кулаками и ладонями по лицу не менее трех раз. Медики диагностировали у мальчика сотрясение мозга, рану на верхней губе и синяк на переносице.

Версия школьника

Пострадавший рассказал, что в тот день он с друзьями возвращался из школы. По словам мальчика, он не забрасывал снежками никаких девочек, поэтому нападение разъяренной женщины стало для него неожиданностью.

Школьник отметил, что не сбежал вместе с друзьями, поскольку не был виновным. Он считал, что женщина не будет вести себя агрессивно и не прибегнет к физической расправе.

Читайте такжеЗабила 4-летнего сына до смерти: суд в Днепропетровской области вынес приговор горе-материПо словам потерпевшего, женщина его трижды толкнула, трижды ударила по уху и один раз ударил под глаз. Его товарищ рассказал, что женщина в момент нападения кричала: "Я за своего ребенка убью".

Другой школьник признался, что попал в девочку снежком, но он заверил, что это произошло случайно и он сразу же извинился перед ней. Впрочем, мальчик убежал, когда увидел разъяренную женщину.

Решение суда

Суд вынес приговор по статье №125 (Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья). Обвиняемая не признала свою вину.

Женщина говорит, что подросток ей грубо отвечал и пытался оттолкнуть. Она считает мальчика виновным, ведь он был в компании с обидчиками ее дочери.

Обвиняемая сообщила, что лишь толкнула мальчика, а не била его. Телесные повреждения женщина объяснила тем, что ребенок поскользнулся и упал.

Экспертам не удалось установить, как именно подросток травмировался, но в суде сошлись на том, что между действиями женщины и травмами у ребенка есть причинно-следственная связь.

Суд признал женщину виновной. Она должна выплатить штраф в размере 1700 гривен и еще 7000 гривен в качестве моральной и материальной компенсации пострадавшему.

Суд также учел то, что женщина навестила пострадавшего школьника в больнице, когда узнала, что это не он бросал снежки. Она принесла ему свои извинения.

Как сообщал УНИАН, в Днепре неизвестный грабитель забрался в частный дом, избил 13-летнего парня и украл домашнего кота. Мальчика "пытали": "били камнем и ногами по голове, требовали показать, где деньги и золото", а вора так и не поймали.

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Автор: Марта Гичко