В Перми пьяный россиянин избил двух пятиклассниц, ложно обвиняя их в том, что они обижают его дочь Дашу.
Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
"Чего на Дашу наезжаете?... Я вам сейчас космы подпалю…", – восклицал неадекват.
Инцидент произошел вечером 3 октября.
Читайте такжеДвое россиян вооружились макетом АК-47 и устроили рейд по школам (видео)"Мужчина "выловил" школьниц у подъезда в Серебрянском проезде, чтоб разобраться по-пацански. Запуганные девочки едва смогли разобрать через мат претензию – и была она в том, что они якобы обижают некую Дашу. Для убедительности мужик с силой ударил детей. Вскоре выяснилось, что защитник обознался и принял девчонок за учениц седьмого класса", – говорится в подписи к видео.
Родители пострадавших девочек написали заявление в полицию.
Ранее сообщалось, как россиянин устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого многоквартирного дома на глазах у детей.
Вас также могут заинтересовать новости