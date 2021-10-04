Родители пострадавших девочек обратились в полицию.

В Перми пьяный россиянин избил двух пятиклассниц, ложно обвиняя их в том, что они обижают его дочь Дашу.

Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

"Чего на Дашу наезжаете?... Я вам сейчас космы подпалю…", – восклицал неадекват.

Инцидент произошел вечером 3 октября.

Читайте такжеДвое россиян вооружились макетом АК-47 и устроили рейд по школам (видео)"Мужчина "выловил" школьниц у подъезда в Серебрянском проезде, чтоб разобраться по-пацански. Запуганные девочки едва смогли разобрать через мат претензию – и была она в том, что они якобы обижают некую Дашу. Для убедительности мужик с силой ударил детей. Вскоре выяснилось, что защитник обознался и принял девчонок за учениц седьмого класса", – говорится в подписи к видео.

Родители пострадавших девочек написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, как россиянин устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого многоквартирного дома на глазах у детей.

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Автор: Катерина Шварц