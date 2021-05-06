Знакомая пострадавших утверждает, что злоумышленник пытал мальчика, который оказался дома во время ограбления.

В Днепре неизвестный грабитель забрался в частный дом, избил 13-летнего мальчика и украл домашнего кота.

Об этом случае на своей странице в Facebook рассказала жительница Днепра, подписанная как Екатерина Головачева. Женщина утверждает, что ограбили дом ее знакомых в Диевке в Новокодакском районе города. Кроме того, накануне у них сбежала собака.

Читайте такжеЖуткая авария в Днепре: маршрутка влетела в эвакуатор, есть жертвы (фото, видео)"У моих друзей, у которых вчера сбежала немецкая овчарка, сегодня ограбили дом. Именно ограбили: разбили окно, избили ребенка, который там находился, взяли все, что хотели и в придачу отобрали кота", - написала Головачева.

По ее словам, мальчика "пытали": "били булыжником и ногами по голове, требовали показать, где деньги и золото", а вора пока так и не поймали. Кот, судя по фото, выложенными Головачевой, породистый.

"На скрине избитый ребенок, ему 13 лет. Ему оказывают мед помощь. Черепно-мозговая травма, перелом челюсти", - также сообщила женщина, приложив к посту скриншот переписки.

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Автор: Катерина Комолова