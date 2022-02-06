Инцидент произошел в Мелитополе, поздним вечером.

В Запорожской области водитель грубо выгнал пассажиров из маршрутки и уехал. Инцидент произошел в субботу, 5 февраля, в Мелитополе.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Так, возмущенный пассажир рассказал, что у водителя маршрутки "резко испортилось настроение". Поэтому мужчина решил высадить пассажиров и уехать.

Пострадавший рассказал, что в салоне на тот момент был не один. В маршрутке также ехала женщина. Водитель выгнал их из салона, оставив людей посреди улицы. Все это было поздним вечером.

"В 20:10 случилась такая ситуация. Я ехал домой на Новый Мелитополь (депо) номер маршрутки: 4294. На остановке "Новый" водитель грубо выгоняет из маршрутки меня и ещё одну женщину под предлогом: "Я так захотел". А еду я с работы уставший и высаживают нас в незнакомом месте", - рассказал пассажир.

Читайте такжеВ Николаеве водитель троллейбуса избила беременную пассажирку: у нее была угроза выкидышаОн также добавил, что следующую маршрутку им пришлось ждать около 40 минут. Подобная ситуация уже происходила 2 недели назад. По словам пассажира, ни он, ни женщина, не давали поводов для конфликта. Водители маршруток просто не хотят везти так мало пассажиров, поэтому высаживают их и не везут до нужной остановки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе маршрутчик оскорбил участника боевых действий. Он назвал ветерана "малоимущим".

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