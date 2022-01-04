Водитель заявил, что удостоверения на бесплатный проезд предъявляют только люди с низким уровнем достатка.

В Одессе водитель маршрутки оскорбил участника боевых действий. Мужчина, который находился за рулем общественного транспорта, назвал ветерана "малоимущим".

Инцидент был заснят на видео, участник боевых действий записал разговор с маршрутчиком. Ролик был размещен в местном Telegram-канале.

Так, ветеран ехал в маршрутке №242 и хотел предъявить водителю удостоверение УБД, которое дает ему право на бесплатный проезд. Однако маршрутчик отреагировал на это с возмущением. Он заявил, что люди, которые ездят по таким удостоверениям, якобы являются "малоимущими".

Ветеран включил камеру и начал снимать разговор. Он спросил, действительно ли водитель считает участников боевых действий "малоимущими". Мужчина пытался отнекиваться, но потом заявил, что это государство якобы приравняло ветеранов и многодетных к людям, у которых нет денег на проезд.

После этого водитель высказался о Европе и в саркастичном тоне рассказал о толерантности. Участник боевых действий отметил, что после оскорбительных слов маршрутчика ему стыдно доставать свое удостоверение.

Читайте такжеВ Николаеве водитель троллейбуса избила беременную пассажирку: у нее была угроза выкидышаПоступок водителя одесской маршрутки возмутил пользователей. Украинцы пишут, что мужчине не стоило оскорблять ветерана и пытаться унизить его достоинство. Многие пишут, что маршрутчику стоило бы отправиться в АТО и на себе ощутить, какой ценой и каким опасным трудом ветераны получают удостоверения и льготы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что очередной киевский маршрутчик отметился своим поведением во время работы. Пассажиры заметили его за игрой на мобильном.

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