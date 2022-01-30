За это мужчина получил год ограничения свободы с испытательным сроком.

В Запорожской области мужчина устал идти домой и по пути залез в чужой дом, чтобы переночевать в тепле.

Об этом говорится в приговоре суда, пишет ТСН.uа.

Все произошло в селе Пятихатки Васильевского района. Ночью 6 января нетрезвый мужчина возвращался к себе домой. В какой-то момент он почувствовал, что устал и не может больше идти, поэтому решил залезть в чужой дом, где и заснул на кухне под батареей.

Ошеломленные хозяева обнаружили гостя как раз на Рождество, 7 января. Мужчина ничего не украл, только выспался. В суде он признал свою вину и раскаялся.

Однако Васильевский районный суд все же назначил наказание. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса и приговорили к одному году ограничения свободы. Реальный срок пока что заменили испытательным.

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