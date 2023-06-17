В результате инцидента трое работников травмированы.

Ночью на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области взорвался метан, в результате чего трое работников были травмированы. Об этом говорится в сообщении на странице Министерства энергетики Украины в Facebook.

"Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находилось почти 200 работников, произошел взрыв метана. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу", - сообщили в министерстве. Других шахтеров вывели на поверхность.

В Минэнергетики отметили, что причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Ситуация на Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, на днях через ракетный обстрел российских оккупантов в Кривом Роге была повреждена ТЭЦ, в связи с чем тысячи абонентов остались без света.

Кроме того, в Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. Впоследствии шахтеры были спасены.

Также стало известно, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС часть жителей Кривого Рога может временно остаться без воды. Сейчас ситуация с водой в городе сложная. Запасов в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Чтобы их увеличить, строится новый водопровод.

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