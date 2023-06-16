Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС часть жителей Кривого Рога Днепропетровской области может временно остаться без водопроводной воды. Об этом заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Каховка падает и понятно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Нужно сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал", - рассказал он.
По его словам, экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться.
"И риск того, что часть города на какое-то время останется без водопроводной воды, как сейчас Марганец и Покров - высок", - добавил он.
Вилкул отметил, что строительство канала "Ингулец – Южное водохранилище" для обеспечения горожан водой, уже начато. Нужно будет сделать переход на более 30 километров.
Последствия подрыва Каховской ГЭС для Днепропетровской области
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, что привело к проблемам с обеспечением питьевой водой жителей городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь Днепропетровской области.
Местных жителей призвали экономить как питьевую, так и техническую воду. В Кривом Роге ввели графики подачи воды.
Сейчас планируется строительство магистральных водопроводов на замену тем, которые питались из Каховского водохранилища для обеспечения водой жителей региона.