По информации начальника военной администрации Александра Вилкула, резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Чтобы его увеличить, строится новый водопровод.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС часть жителей Кривого Рога Днепропетровской области может временно остаться без водопроводной воды. Об этом заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Каховка падает и понятно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Нужно сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал", - рассказал он.

По его словам, экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться.

Видео дня

"И риск того, что часть города на какое-то время останется без водопроводной воды, как сейчас Марганец и Покров - высок", - добавил он.

Вилкул отметил, что строительство канала "Ингулец – Южное водохранилище" для обеспечения горожан водой, уже начато. Нужно будет сделать переход на более 30 километров.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для Днепропетровской области

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, что привело к проблемам с обеспечением питьевой водой жителей городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь Днепропетровской области.

Местных жителей призвали экономить как питьевую, так и техническую воду. В Кривом Роге ввели графики подачи воды.

Сейчас планируется строительство магистральных водопроводов на замену тем, которые питались из Каховского водохранилища для обеспечения водой жителей региона.

Вас также могут заинтересовать новости: