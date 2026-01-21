Не только Киев: популярный сервис такси будет работать ночью в 19 городах Украины

Решение было принято в соответствии с постановлением правительства по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Онлайн-сервис такси Uklon кроме Киева, Львова и Ужгорода отныне будет работать круглосуточно еще в 16 городах Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Чтобы у тебя была возможность добраться до "пунктов несокрушимости", обогрева, связи или других жизненно важных локаций, теперь мы работаем круглосуточно в таких городах: Белая Церковь, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Киев, Кременчуг, Кропивницкий, Львов, Луцк, Одесса, Полтава, Ривне, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы и Черновцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято в соответствии с постановлением правительства по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

В компании напомнили, что по состоянию на 21 января для пребывания на улице во время комендантского часа необходим пропуск. Только в Киеве пока пропуска не требуются, при условии, что человек пытается добраться до пунктов несокрушимости или обогрева.

15 января Кабмин принял ряд решений, которыми, в частности, предусматривается ослабление комендантского часа. После этого сервисы такси Bolt, Uklon и Uber попросили предоставить им разрешение на поездки в комендантский час.

Уже 17 января онлайн-сервисы такси Uklon и Bolt возобновили свою работу в комендантский час в Киеве.

