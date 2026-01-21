У границы с Украиной на белорусской нефтебазе установили российскую систему ПВО, - СМИ

У этого объекта на спутниковом снимке тень похожа на танк, а его длина-ширина четко соответствует размерам такой системы, как "Тор".

На территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода на юге Беларуси в начале августа появилась система противовоздушной обороны, похожая на российскую зенитно-ракетную установку "Тор".

Как сообщает "Радио Свобода", это установил проект "Схемы", проанализировав спутниковые снимки Planet Labs и опросив экспертов.

Так, снимки со спутника за прошлый год свидетельствуют о том, что работы по обустройству позиции для системы ПВО на территории завода начались в январе 2025 года - за семь месяцев до того, как там появился сам зенитно-ракетный комплекс.

Отмечается, что тогда же, в январе 2025 года, о появлении и других защитных сооружений - огневых точек, окопов и блокпостов - вокруг Мозырского НПЗ сообщал мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".

Почему это может быть "Тор"?

По мнению авиаэксперта Анатолия Храпчинского, система ПВО, которую летом прошлого года на территории нефтебазы зафиксировал спутник, может быть российским зенитно-ракетным комплексом "Тор". На это, по его словам, указывает форма тени от установки, которую лучше всего видно на снимках Planet Labs высокого разрешения за 16 января 2026 года.

"Мы видим, что у объекта на снимке тень похожа на танк (башня и шасси), а его длина-ширина четко соответствует размерам такой системы, как "Тор". Скорее всего, это современный "Тор-М2", который построен, в частности, на шасси от белорусского "Минского завода колесных тягачей", - объяснил Храпчинский.

Что предшествовало этим событиям

Отмечается, что в ноябре 2022 года оппозиционный телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщал, что Россия передала Беларуси не менее 15 систем ПВО "Тор-М2".

"Это именно тот класс ПВО, который оптимизирован под низковысотные, малоразмерные цели, в частности, крупные ударные дроны, поэтому его развертывание - это логический элемент превентивной защиты. Похоже, что Лукашенко пытается минимизировать риск "инцидентов", в том числе возможных диверсий, даже с российской стороны, и это точно не о борьбе с собственными партизанами", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что белорусский лидер последовательно пытается избежать прямого участия в боевых действиях, и противовоздушная оборона - один из способов придерживаться этого курса.

Согласно архивной версии веб-сайта Мозырского НПЗ, которая сохранилась в сервисе WebArchive, предприятие производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Оно расположено в 30 километрах к северу от границы с Украиной. С октября 2022 года этот завод находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Как сообщалось, ранее Лукашенко заявил, что подписал документ о присоединении страны к Совету мира по Газе, который планирует создать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Лукашенко отметил, что Беларусь, вероятно, не окажет существенную помощь сектору Газы, но якобы "поможет другим странам". В этом контексте он упомянул об Украине, сказав, что "возможно, мы по Украине чем-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство".

В то же время президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан рассказал, как Беларусь причастна к атакам "Шахидов" по Украине. По его словам, на количество сбитых вражеских БПЛА в Украине влияет то, что Россия активно использует для атаки воздушное пространство Беларуси.

"Если бы управление (дронами, - ред.) осуществлялось из Российской Федерации - это одно, если он выполняет полет в автоматическом режиме - это совсем другое, а если им управляют из Республики Беларусь - это третье. И здесь должны быть применены различные средства сил ПВО, чтобы уничтожить эту воздушную цель", - подчеркнул эксперт.

