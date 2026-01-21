Сумскую жестко захейтили в сети и 'послали' к дочке в Москву: в чем причина (фото)

Известная украинская актриса Ольга Сумская нарвалась на жесткую критику в сети. Артистку захейтили в Threads за предложение отказаться от освещения дорог в Украине.

"Можно вместо освещения дорог дать свет в дома???" - написала она.

В комментариях многие пользователи отреагировали с возмущением. При этом были те, кто упомянул дочку Сумской, актрису Антонину Паперную, которая проживает в Москве:

Видео дня
  • "Что там ваша дочка в Москве?",
  • "Ахахахаххаха, кто это пишет? Мама русской актрисы Антонины Паперной? Может, сразу к дочке навсегда свалишь?",
  • "Сначала ошалела от текста, потом от автора",
  • "Скажите дочери, пусть своего президента попросит перестать обстреливать нас, может, тогда и проблемы со светом исчезнут",
  • "Госпожа Ольга, при всех уважении, ну не позорьтесь, сейчас вам вспомнят и напихают здесь за дочь в Московии и за мысли дурные о свете. Вы вон тихо себе сидели, сидите",
  • "Освещение дорог - это не чья-то личная блажь, а базовое условие безопасности. От него напрямую зависит количество аварий, травм и погибших пешеходов. Жаль, что вы этого не понимаете и руководствуетесь только тем, что эта проблема не касается вас лично".
Сумскую жестко захейтили в сети и 'послали' к дочке в Москву: в чем причина (фото)

Напомним, ранее УНИАН писал, как Ольга Сумская резко ответила на вопрос о старшей дочери, которая проживает в Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: