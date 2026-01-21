Экс-глава 'Укрэнерго' погиб от поражения током

Алексею Брехту было 47 лет.

От поражения током погиб бывший руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт. Энергетику было 47 лет, сообщает "Экономическая правда".

Гибель экс-руководителя "Укрэнерго" подтвердили в Министерстве энергетики.

"Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату. Прервалась жизнь Алексея Брехта, члена правления НЭК "Укрэнерго" – человека, который более четверти века отдал служению свету, пройдя достойный и честный путь от инженера до руководителя системного оператора", – говорится в сообщении.

По данным "Экономической правды", Алексей Брехт погиб от поражения током на одной из подстанций "Укрэнерго". Других подробностей трагического инцидента не приводится.

Алексей Брехт – что известно

Алексей Брехт родился 30 марта 1978 года. Он получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в КПИ им. Сикорского. С 1999 года Брехт работал на Киевской ГАЭС, а с 2001-го – в компании "Укрэнерго".

Специалист возглавлял обособленное подразделение "Укрэнерго" – научно-проектный центр развития объединенной энергосистемы Украины и отвечал за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики.

Брехт имел опыт работы диспетчером и руководителем диспетчерской службы. С 5 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года он был и.о. председателя правления "Укрэнерго".

"Укрэнерго" - главные новости

В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности председателя правления "Укрэнерго". Позже стало известно, что суд заблокировал увольнение Зайченко с должности.

Напомним также, что в октябре сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего руководителя электроэнергетического предприятия "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Причиной задержания стало подозрение в мошенническом завладении средствами компании.

