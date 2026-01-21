Wizz Air запускает три новых летних рейса на море из Польши

Туристы получат дополнительные возможности полететь из Польши на курорты Болгарии, Греции и Италии.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске трех новых летних рейсов на море из аэропортов Польши, которые могут быть удобными для украинцев.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в частности, речь идет о двух новых рейсах из аэропорта "Варшава-Модлин" и еще одном из Кракова:

Варшава Модлин – Варна (Болгария): вторник, четверг и суббота, 21 мая 2026 года;

Варшава Модлин – Римини (Италия): понедельник, среда и пятница, с 22 мая 2026 года;

Краков – Родос (Греция): вторник, четверг и суббота, с 9 июня 2026 года.

Цены на билеты по новым рейсам стартуют от 109 злотых по минимальному тарифу без багажа (около 1305 гривень).

Отмечается, что эти новые маршруты расширяют предложение Wizz Air для путешественников в Польше, предлагая больше вариантов прямых рейсов к популярным приморским направлениям. Сейчас авиакомпания в целом обслуживает 234 маршрута из Польши в 32 страны.

Как сообщал УНИАН.Туризм, недавно Wizz Air запустил в тестовом режиме новую услугу Wizz Class, которую в сети уже окрестили "бизнес-классом". Среди прочего, она позволяет пассажирам бронировать за доплату соседнее среднее место.

В то же время в прошлом году авиакомпания ухудшила условия услуги Wizz Discount Club – фактически речь идет о подорожании льготных билетов.

