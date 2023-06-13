В результате попаданий повреждения получили более 70 жилых домов.

Вследствие удара по Кривому Рогу, во время которого россияне убили подростка и еще 10 человек, повреждены около 400 квартир. Такие данные привел председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"В результате попаданий повреждения получили более 70 жилых домов. Среди них – 7 девятиэтажных, 8 четырехэтажных, 55 пятиэтажных. Также пострадали три школы, три здания еще двух учебных заведений – педуниверситета и ПТУ №45, общежитие. По данным на данный момент пострадали около 400 квартир, от взрывов выбито более 1300 окон в квартирах и подъездах. На 10 домах пострадали крыши", – сообщил он в Telegram.

По его словам, были подготовлены места для временного размещения пострадавших с бесплатным питанием. Впрочем, пока таких заявок не поступало, поскольку люди переезжают к родственникам и знакомым.

"Также на место были оперативно доставлены необходимые стройматериалы из материального резерва города. Это строительная пленка, листы ОСБ, доски, гвозди и другие необходимые материалы. К работе привлечено 40 бригад коммунальщиков и много коммунальной техники. Первым делом выбитые окна закрываются пленкой или ОСБ. Уже закрыто более 120 окон. Потом будет проводиться остекление", – рассказал Вилкул.

Удар по Кривому Рогу 13 июня

Ночью 13 июня российские оккупационные войска ударили по Кривому Рогу. Россияне выпустили по городу шесть ракет. В результате атаки погибли 11 человек, среди которых, по данным обмбудсмана, ребенок – погиб парень 2006 года рождения. Пострадали 36 человек.

По данным Александра Вилкула, четыре человека погибли в пятиэтажке. Тела семерых человек обнаружили под завалами здания складских помещений. Что касается пострадавших, то 12 человек находятся в больнице: состояние двух крайне тяжелое, восьми – тяжелое, двух – средней тяжести. За жизнь пострадавших борются медики.

Из-за российского обстрела 14 июня в Кривом Роге объявили день траура.

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