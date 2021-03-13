В Одессе днем, 13 марта, на улице произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности подземных коммуникаций.
Как передает корреспондент УНИАН, ЧП случилось в Малиновском районе города на пересечении улиц Героев Крут и Космонавтов.
Читайте такжеНа Волыни во время ремонта дороги обвалился мост: травмированы пять работников (фото)На месте происшествия поврежден тротуар, обломки тротуарной плитки разлетелись в разные стороны, в частности, упали на крыльцо расположенной рядом аптеки и МАФа. Как рассказали УНИАН очевидцы, взрыв сопровождался выбросом дыма и пламени.
Указанный перекресток очень оживлен, через дорогу находится парк культуры и отдыха им. Горького, неподалеку большой продуктовый рынок «Черемушки».
«Люди не пострадали по счастливой случайности», - рассказал один из очевидцев.
В правоохранительных органах и коммунальных службах города случившееся пока не комментируют. По некоторым данным, причиной ЧП могло стать повреждение подземных коммуникаций - газовой магистрали или электрического кабеля.
Место происшествия сейчас огорожено.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Под Одессой автомобиль переехал лежащую на дороге женщину
- В Киеве пьяная женщина на "BMW" разбила четыре автомобиля (видео)
- В Ривненской области подростки решили покататься на авто: один погиб, трое в реанимации (фото, видео)
- Под Житомиром молодая женщина избавилась от новорожденных двойняшек
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram