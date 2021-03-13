По предварительной информации, никто не пострадал.

В Одессе днем, 13 марта, на улице произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности подземных коммуникаций.

Как передает корреспондент УНИАН, ЧП случилось в Малиновском районе города на пересечении улиц Героев Крут и Космонавтов.

Читайте такжеНа Волыни во время ремонта дороги обвалился мост: травмированы пять работников (фото)На месте происшествия поврежден тротуар, обломки тротуарной плитки разлетелись в разные стороны, в частности, упали на крыльцо расположенной рядом аптеки и МАФа. Как рассказали УНИАН очевидцы, взрыв сопровождался выбросом дыма и пламени.

Указанный перекресток очень оживлен, через дорогу находится парк культуры и отдыха им. Горького, неподалеку большой продуктовый рынок «Черемушки».

«Люди не пострадали по счастливой случайности», - рассказал один из очевидцев.

В правоохранительных органах и коммунальных службах города случившееся пока не комментируют. По некоторым данным, причиной ЧП могло стать повреждение подземных коммуникаций - газовой магистрали или электрического кабеля.

Место происшествия сейчас огорожено.

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Автор: Лариса Козовая