Мужчина перевозил взрывоопасные предметы прямо в багажнике машины. Во время выгрузки они сдетонировали.

Из-за неосторожного обращения с боеприпасами произошел взрыв в Николаеве: один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщила полиция области, все случилось 25 марта днем возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ЮТЗ.

"Раздался взрыв. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что в результате взрыва телесные повреждения получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла", - говорится в сообщении.

Потерпевший рассказал, что нашел за городом снаряды, загрузил их в багажник машины и повез домой. Когда приехал, вместе со знакомой начал доставать взрывоопасные предметы, а они сдетонировали.

Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

"Касаться, а тем более перемещать взрывные устройства смертельно опасно. Об обнаружении подобных находок необходимо сразу сообщать на спецлинию 102 или 101 - вам помогут только специалисты", - напоминают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожской области трое подростков играли с боеприпасом, пока он не сдетонировал. Пострадавших забрали в больницу.

А в Одессе на пляже взорвалась мина.

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