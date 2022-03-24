Один из подростков после взрыва находится в реанимации, отметили в Запорожской области.

В Запорожской области трое подростков играли с боеприпасом, пока он не сдетонировал, пострадавшие госпитализированы.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков нашли опасный предмет (вероятно, мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. Дети, 2007, 2008, 2009 годов рождения, были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок, 2008 г. р., находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Руководство Запорожской ОВА напомнило, что враг использует заминированные предметы, а также могут сбрасывать противопехотные мины-"бабочки".

"Еще одной опасностью являются снаряды, которые не разорвались. И об этом всем нужно рассказывать детям. Ведь они могут иметь вид игрушки, мобильного телефона, шариковой ручки - начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, войска России ворвались в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в частности Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 24 марта известно о гибели 128 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: