В результате инцидента на одесском пляже никто не пострадал.

В Одессе на пляже взорвалась мина.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"На одном из пляжей Одессы произошел взрыв мины. К счастью, никто не пострадал", - сказал Марченко. Какая мина взорвалась и по какой причине - не уточняется.

Также Марченко сообщил, что сегодня обстановка в регионе была спокойной, день прошел без вражеских обстрелов. Тем не менее противник все еще имеет намерение осуществить высадку морского десанта, но перемещение вражеских кораблей осуществляется, в основном, для запугивания мирного населения.

Марченко отметил, что он уверен в силе нашей обороны.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Одессу.

13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупреждал, что оккупанты готовятся к осуществлению высадки десанта в Одессе и области.

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