Правоохранители сразу же бросились эвакуировать людей.

Киевские полицейские, которые первыми прибыли на место взрыва в многоэтажке в Днепровском районе столицы, показали, что происходило на месте инцидента. Правоохранители сразу же бросились выводить людей из здания.

Кадры, снятые на бодикамеры патрульных, опубликовало Министерство внутренних дел Украины. На видео отчетливо видно, что правоохранители сразу же огородили место происшествия и принялись эвакуировать жителей дома.

Кроме того, полицейские принялись устанавливать владельцев авто, припаркованных во дворе, чтобы расчистить проезд автомобилей спасателей и скорой помощи. Также полицейские помогали сотрудникам ГСЧС эвакуировать несколько пострадавших, пока пожарные боролись с огнем.

Взрыв в многоэтажке Киева - что известно

В ночь на 22 июня на улице Малышко в Киеве произошел мощный взрыв. По предварительнным данным, взорвался газ на 7 этаже 16-этажки, в результате полностью разрушены четыре квартиры, а еще не менее шести пострадали. Сообщается, что три человека погибли и пятеро пострадали.

В Нацполиции также назвали возможной причиной взрыва утечку газа. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей" Уголовного кодекса.

В свою очередь АО "Киевгаз" сообщили, что к ним не поступали жалобы на газоснабжение или состояния газового оборудования.

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