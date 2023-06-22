Мужчина узнал, что у него больше нет жилья во время службы в Вооруженных силах Украины.

Из-за масштабного взрыва 16-этажки Киева, который уже забрал жизни трех украинцев, потерял квартиру известный украинский спортивный комментатор Роберто Моралес.

О потере жилья мужчина узнал во время службы в Вооруженных силах Украины. Печальную новость о своем доме Моралес сообщил в Facebook.

"Малышка, 33. мой дом, квартиры уже нет", - написал он.

Сообщение мужчина дополнило фото с большой дыркой, которая образовалась от взрыва между этажами дома. Также он указал номер банковской карты, чтобы украинцы при желании поддержали его в трудный момент 5375 4114 2223 6385.

Отметим, что в ряды защитников Украины Моралес вернулся этой весной. Ранее он также служил в АТО с июля 2015 года до осени 2016. В роли спортивного комментатора Моралес длительное время проработал на телеканале "Футбол" (с 2010 по 2019 год). Ранее также работал на таких украинских каналах, как "Интер", "Мегаспорт", "Новый канал".

Взрыв 16-этажки в Киеве - жители подозревают, что это была взрывчатка

Напомним, что утром 22 июня в Днепровском районе взрыв повредил сразу три этажа многоквартирного дома. Утром Нацполиция и КМВА не были уверены, что именно стало причиной катастрофы, однако упомянули о возможной версии утечки газа в доме.

Позже в комментарии корреспонденту УНИАН местные жители уточнили, что в их доме был произведен газ по 16 этаж (его строили в советское время с соблюдением старых нормативов). Однако украинцы говорят, что, вероятно, взрыв произошел не из-за этого.

По мнению жителя квартиры с 9-го этажа Александра, этажом ниже (на 8-м), могли жить люди, которые держали дома взрывоопасные вещи. В частности, могли готовиться к диверсиям со взрывчаткой.

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