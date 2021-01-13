Взрыв произошел, когда мужчина самостоятельно менял газовый баллон на кухне.

В городе Белгород-Днестровский в Одесской области супруги получили тяжелые травмы из-за взрыва газа в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области 12 января примерно в 19:40 в службу спасения «101» поступила информация о том, что на ул. Тираспольской произошел взрыв в жилом доме.

Как выяснилось, в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, что привело к разрушению части потолка, внутренней перегородки и части внешней стены на площади 15 кв. м.

В результате взрыва пострадали двое жильцов дома, которых бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.

"Вероятная причина происшествия-вытекание газа из бытового баллона", - сказано в сообщении.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, газовый баллон взорвался в доме, который арендует семья с ребенком.

В результате происшествия, 26-летний мужчина и его 31-летняя супруга получили термические ожоги.

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«К счастью, 10-летний мальчик не пострадал», - акцентировали в управлении.

На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Установлено, что взрыв произошел, когда мужчина самостоятельно менял газовый баллон на кухне.

Открыто производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Баллон изъяли с места происшествия и назначили ряд экспертиз.

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Автор: Лариса Козовая