Взрыв дома в Киеве: количество погибших возросло до четырех

Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела четвертого погибшего от взрыва дома на Позняках.

Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Соломии Крушельницкой в Киеве, в котором в воскресенье, 21 июня, произошел взрыв, тело еще одного погибшего.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По предварительным данным, обнаружено тело мужчины.

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«Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела четвертого погибшего от взрыва дома на Позняках. Неизвестной остается судьба еще одного жильца этого дома», – сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное дело и провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку на столичных Позняках, в которой произошел взрыв.

По состоянию на утро 22 июня было трое погибших, пятеро травмированных, трех удалось спасти.

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