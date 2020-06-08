На Киевщине мужчина зарезал родную сестру и двух квартирантов
В Фастове Киевской области мужчина, по данным полиции, зарезал родную сестру, двух квартирантов, а также нанес множественные ранения своей матери.
Об этом сообщает полиция региона.
Подозреваемый — 28-летний мужчина, который уже имел проблемы с законом.
«Сообщение в полицию о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, которые прибыли на вызов неравнодушного жителя», — говорится в сообщении.
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На месте происшествия правоохранители обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти — 31-летнюю сестру подозреваемого и еще тела женщины и мужчины, личности которых устанавливаются. По предварительным данным, они снимали жилье в этом доме. Все тела направили на экспертизу.
«Также мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу», — добавили в полиции.
Самого подозреваемого задержали, ему инкриминируют часть 2 статьи 115 «Умышленное убийство двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
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