Медики продавали наркоманам рецепты на метадон и бупренорфин за 500 грн за штуку.

В Одессе трем врачам медицинского центра объявлено подозрение в незаконной выдаче рецептов наркозависимым людям для покупки наркотических средств в аптеках города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы сообщено о подозрении трем врачам частного медицинского центра (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 319 УК Украины).

Установлено, что длительное время главный врач медцентра вместе с двумя врачами-наркологами выдавали указанные рецепты, нарушая требования законодательства о выдаче рецептурных бланков.

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Как отмечается, медики в составе врачебно-консультативной комиссии устанавливали людям диагноз «наркомания», что давало им право на получение наркотических средств. При этом, право давалось без направления пациентов на обследование в условиях стационара в профильное медицинское учреждение, без получения соответствующего заключения врачебной комиссии, а также без наличия надлежащих медицинских показаний, из которых бы следовало, что пациенту действительно по состоянию здоровья разрешено употреблять наркотические средства.

«Чтобы «прикрыть» преступление, на псевдопациентов заводили амбулаторные медицинские карты, которые выполняли функцию якобы формально-законного основания для выдачи рецептурных бланков. Из внесенных в фиктивные карты записей следовало, что для лечебных целей зависимым людям нужны лекарства, содержащие наркотическое или психотропное вещества», - сообщили в прокуратуре.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, подозреваемые – трое работников частной наркологической клиники: 46-летняя одесситка и двое мужчин из Донецкой и Черниговской областей возрасте 44-х и 30-ти лет. Под видом оказания помощи наркозависимым они незаконно выдавали рецепты на лекарственные средства, содержащие метадон и бупренорфин.

Рецептурные бланки формы №3 должностные лица покупали у государства по 3 грн, а продавали по 500 грн. За несколько месяцев правонарушители неправомерно выдали почти 1,3 тыс. рецептов на более чем 600 тыс. грн.

Вчера в клинике провели обыск. Изъяты медицинские карты больных без указания фамилий пациентов с определенным диагнозом «наркомания» за подписью врачей, бланки формы №3, прайс-листы с указанием стоимости услуг и предлагаемых наркосодержащих лекарственных средств, кассовые чеки, компьютерная техника, деньги и другие вещественные доказательства.

Злоумышленникам объявлено подозрения по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1 и 2 ст. 319 и ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Автор: Лариса Козовая