Сегодня в пригороде Одессы в ДТП с участием грузовика и трех легковушек пострадали четыре человека.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером в районе поселка Авангард.
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По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, один из которых уже госпитализирован. Остальным медицинская помощь оказывается на месте.
Установлено, что водитель автомобиля Mercedes, который двигался в сторону «Двух столбов» (один из въездов в Одессу), не справился на светофоре с управлением и столкнулся с Mini Cooper, а тот в результате удара - с грузовиком. Также в аварии задело ВАЗ, стоявший на обочине.
Сейчас на месте работают полицейские и медики. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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