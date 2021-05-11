На месте аварии работают следователи.

Сегодня в пригороде Одессы в ДТП с участием грузовика и трех легковушек пострадали четыре человека.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла вечером в районе поселка Авангард.

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По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, один из которых уже госпитализирован. Остальным медицинская помощь оказывается на месте.

Установлено, что водитель автомобиля Mercedes, который двигался в сторону «Двух столбов» (один из въездов в Одессу), не справился на светофоре с управлением и столкнулся с Mini Cooper, а тот в результате удара - с грузовиком. Также в аварии задело ВАЗ, стоявший на обочине.

Сейчас на месте работают полицейские и медики. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Лариса Козовая