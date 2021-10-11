В аварии погибла многодетная мать, пятеро детей остались сиротами.

Смертельная авария произошла в Одесской области. Фура буквально снесла маршрутку, в которую как раз заходили люди.

Об этом сообщает ТСН.

Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров. Фактически в этот момент автобус с пассажирами на большой скорости протаранил грузовик MAN.

При столкновении маршрутку выбросило на обочину, где та перевернулась на бок. Удар был такой силы, что пассажиры маршрутки вылетели прямо на дорогу через окна.

Читайте такжеНа Львовщине автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой: четверо пострадавшихВ результате аварии погибли два человека, которые в момент ДТП заходили в маршрутку. Среди погибших 35-летняя многодетная мать. У нее ранее умер муж и она сама воспитывала пятерых детей.

Кроме того, девять человек получили различные травмы. Среди пострадавших подросток, которого госпитализировали с многочисленными переломами и ранами.

Как ранее сообщал УНИАН, правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной ДТП на трассе Киев-Одесса. Там в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли два человека, еще шестеро - пострадали.

По информации местных Telegram-каналов, в аварию попала маршрутка №51 "Одесса - Холодная Балка". Погибшие - мужчина и женщина 35-40 лет. Одна молодая девушка потеряла пальцы на ноге, у еще одной молодой девушки - перелом таза.

Автор: Анастасия Горбачева