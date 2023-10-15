Оккупанты свезли в Мариуполь более 25 тысяч строителей из РФ и стран Центральной Азии.

Во временно оккупированном Мариуполе из мигрантов, которых в город завезли россияне, образовано по меньшей мере две этнических преступных группировки. Они занимаются торговлей оружием, наркотиками и другой нелегальной деятельностью.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что речь идет об этнических узбеках, которые являются выходцами из Таджикистана.

Источники ЦНС в местном подполье рассказали, что оккупанты свезли в Мариуполь более 25 тысяч строителей из РФ и стран Центральной Азии.

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"Таким образом враг решает проблему с нехваткой рабочей силы, ведь местные жители не хотят работать на оккупантов, и одновременно меняет демографический состав города. Мигранты уже создали по меньшей мере две этнические банды, занимающиеся торговлей оружием и наркотиками, контрабандой, сбором металлолома и нелегальными перевозками и строительством", – говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

В Центре национального сопротивления ранее сообщали, что российские оккупанты планируют переселить в Мариуполь Донецкой области более 300 тысяч россиян из депрессивных регионов страны-агрессора. Так захватчики хотят воплотить "план развития" города, который предусматривает и увеличение численности жителей.

Тем временем в Мариуполе усиливаются репрессии. Оккупанты боятся, что жители города собирают информацию о захватчиках и передают Силам обороны Украины.

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