Перевозчик был легальным, пассажиры должны получить страховые выплаты.

Личности всех 13 погибших в ДТП под Черниговом идентифицированы.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации Сергей Болдырев.

По его словам, вчера вечером не были установлены личности четырех погибших, однако ночью завершили процесс идентификации.

"Всех погибших идентифицировали. Теперь родственники могут похоронить своих родных", - сказал Болдырев.

Также Болдырев уточнил, что перевозчик, маршрутка которого попала в ДТП, работает легально и все пассажиры были застрахованы.

"Механизм получения возмещения - это гражданско-правовые отношения, должно произойти установление наследников и оформление документов, что требует определенного времени", - пояснил директор департамента.

О какой сумме возмещения идет речь, Болдырев не уточнил.

Как сообщал УНИАН, ранее 13-ю жертву аварии не могли идентифицировать.

Авария под Черниговом: что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна - Чернигов".

Читайте такжеАвария с 13 погибшими под Черниговом: безжалостная случайность или трагическая закономерностьВ результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали. Состояние пострадавших, которые госпитализированы в областную больницу, городскую больницу №2 и областную детскую больницу, медики характеризуют как тяжелое и средней тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

8 декабря в Черниговской области объявлено Днем траура.

Водителю фуры, который является вероятным виновником ДТП, сегодня вручили подозрение о совершении правонарушения. Его задержали.

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Автор: Ирина Синельник