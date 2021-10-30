Нарушитель включил "аварийку" и выехал на встречную полосу.

В сети показали на видео очередное грубое нарушение правил дорожного движения в столице. На этот раз водитель включил "аварийку" и поехал по встречной полосе.

Соответствующую запись обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Инцидент зафиксировали в субботу на улице Берковецкой в Святошинском районе столицы.

"Нет, ну, если совсем немножко - можно и по встречной ехать. А чего нет? Все равно наказания нет", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи возмутились действиями водителя. Многие обратили внимание на включенную "аварийку", иронично отметив, что она "решает все моменты".

Инциденты на дорогах Киева

Ранее сообщалось, как в Киеве копы оригинально "проучили" грубого нарушителя ПДД.

Также в столице оригинальным способом "наказали" водителя автомобиля BMW X5 за нарушение правил парковки.

До этого в сети возмутились действиями троих киевских водителей отличившиеся нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы возле местного отделения полиции.

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Автор: Юрий Годован