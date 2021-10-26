Водитель повернул налево с крайней правой полосы.

В Киеве на дороге зафиксировали очередное грубое нарушение правил дорожного движения, которое случилось на Воздухофлотском проспекте.

Соответствующее видео обнародовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Мало того, что водитель Toyota нарушил ПДД, повернув налево (где можно только справа) - еще и пытался "научить манерам" курьера Bolt, который кричал нарушителю, что так ездить нельзя", - говорится в сообщении.

На записи видно, что поворотом налево с крайней правой полосы водитель Toyota не только грубо нарушил ПДД, но и создал потенциально аварийную ситуацию на дороге. После этого он поехал дальше.

В комментариях некоторые обратили внимание, что обычно курьеры также "отмечаются" грубыми нарушениями ПДД, однако в этом случае все произошло наоборот.

Ранее сообщалось, как в Киеве копы оригинально "проучили" грубого нарушителя ПДД.

Также в столице оригинальным способом "наказали" водителя автомобиля BMW X5 за нарушение правил парковки.

До этого в сети возмутились действиями трех киевских водителей отличившиеся нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы возле местного отделения полиции.

Автор: Виолетта Орлова