Стрельба обошлась без пострадавших.

В Одессе возле школы № 32, на улице Космонавтов, произошла стрельба. На место происшествия приехали полицейские и задержали владельца оружия.

Об этом сообщает УСИ со ссылкой на источники в полиции.

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К счастью, никто не пострадал. Правоохранители устанавливают детали происшествия.

Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали территорию и возле 32-й школы нашли причастных к стрельбе. Во время проверки у одного из троих мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.

В полиции эту информацию не комментируют.

Стрельба возле школы: то известно

Недавно в школе в Казани произошла стрельба. Ильназ Галявиев – 19-летний студент, которого отчислили из колледжа, устроил стрельбу в школе. Погибли 7 учителей и учительница, еще 20 человек ранены.

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Автор: Виктория Гордиенко