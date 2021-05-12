На заседании Галявиев заявил, что у него нет тяжелых заболеваний.

19-летний россиянин Ильназ Галявиев, устроивший накануне стрельбу в Казанской гимназии, признал свою вину.

Об этом пишут РИА Новости.

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На заседании Галявиев заявил, что у него нет тяжелых заболеваний, хотя ранее правоохранители сообщали о неоднократных жалобах подозреваемого на сильную головную боль.

В 2020 году у него диагностировали рак мозга.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. По данным СК, Галявиев сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

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Автор: Яна Ставская