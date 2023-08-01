Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

Служба безопасности задержала в Николаеве предательницу, которая "сливала" в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в частности, она передала агрессору фото и видео с мест вражеских "прилетов" по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза.

Отмечается, что разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

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"В дальнейшем вражеский пропагандист переправлял полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевщину. Кроме того, полученные от информаторши медиафайлы он использовал для подготовки заказных сюжетов для международного рупора кремля "РИА Новости". По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в различных пабликах страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что впоследствии она вышла на "Лохматого", с которым общалась через специально созданный им телеграмм-канал. Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас она под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

СБУ разоблачает агентов ФСБ

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала информатора российских спецслужб в прифронтовых районах Запорожья. Злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года. По указанию агрессора его приспешник скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.

Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, которая расположена в одном из садовых обществ вблизи Южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ.

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