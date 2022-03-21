Компания сообщила о смерти работника, а также подтвердила уничтожение магазина.

В результате взрыва, произошедшего в воскресенье вечером в Подольском районе Киева, погиб по меньшей мере один работник компании Леруа Мерлен Украина.

Об этом сообщила пресс-служба компании, а также бизнесмен и бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Сегодня Леруа Мерлен Украина трагедия коснулась непосредственно. Но уничтоженный магазин ничто, по сравнению с потерянными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить", - сообщили в компании.

При этом количество жертв атаки не уточнили.

Украинский офис компании призвал присоединиться к петиции против деятельности магазинов ADEO group, которой принадлежит и Леруа Мерлен в России.

Дмитрий Дубилет сообщил, что в результате взрыва в Киеве погиб один работник Леруа Мерлен.

Ранее УНИАН писал, что вечером 20 марта 2022 года Вооруженные Силы РФ обстреляли жилой массив Подольского района Киева. Украинские правоохранительные органы установили, что в ходе обстрела были применены запрещенные международным правом средства ведения войны.

В результате обстрела загорелся местный торговый центр. Также были повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованы рядом автомобили.

В результате данного обстрела погибли восемь человек.

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