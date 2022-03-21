В результате взрыва, произошедшего в воскресенье вечером в Подольском районе Киева, погиб по меньшей мере один работник компании Леруа Мерлен Украина.
Об этом сообщила пресс-служба компании, а также бизнесмен и бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook.
"Сегодня Леруа Мерлен Украина трагедия коснулась непосредственно. Но уничтоженный магазин ничто, по сравнению с потерянными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить", - сообщили в компании.
При этом количество жертв атаки не уточнили.
Украинский офис компании призвал присоединиться к петиции против деятельности магазинов ADEO group, которой принадлежит и Леруа Мерлен в России.
Дмитрий Дубилет сообщил, что в результате взрыва в Киеве погиб один работник Леруа Мерлен.
Ранее УНИАН писал, что вечером 20 марта 2022 года Вооруженные Силы РФ обстреляли жилой массив Подольского района Киева. Украинские правоохранительные органы установили, что в ходе обстрела были применены запрещенные международным правом средства ведения войны.
В результате обстрела загорелся местный торговый центр. Также были повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованы рядом автомобили.
В результате данного обстрела погибли восемь человек.